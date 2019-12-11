У Тернополі зоозахисники організовують різдвяно-благодійну акцію. Вони пропонують придбати оригінальні різдвяні вінки, а виручені кошти спрямують на потреби безпритульних тварин.

Різдвяну акцію організовують волонтери благодійної організації «Вірні друзі». Вони готові виготовляти ці різдвяні символи і на замовлення, – розповідає керівниця цієї організації Алла Ляпандра. Виручені кошти підуть на потреби чотирилапих.

«Маємо чудову різдвяно-благодійну пропозицію. Придбайте різдв”яний вінок, який створить святковий настрій у вашій оселі, і тим самим допоможіть безпритульним тваринам, адже виручені кошти будуть спрямовані на їх потреби. Вартість віночка 250 грн. Можливе виготовлення на замовлення. А можливо у вас є свій лот, який би ви хотіли виставити на продаж на користь безпритульних тварин, будемо радять отримати ваші пропозиції».

Такі акції допомагають волонтерам утримувати десятки безпритульних тварин. Оскільки в місті питання з притулком дотепер невирішено. А взимку проблема з бездомними тваринами загострюється.

Софія Романська