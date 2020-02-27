Понад сім тонн гуманітарної допомоги для бійців ООС і населення Східної України повезли тернопільські волонтери.

Для українських воїнів вони зібрали продукти, медикаменти, технічні засоби, жителям прифронтових територій – речі першої необхідності, іграшки для дітей, харчі.

Жителі Тернопільщини передали бійцям чимало консервації, картоплю, капусту, крупи, солодощі, – розповідає волонтер Володимир Мосейко. Діти написали листи та підготували малюнки.

«Наші люди передали дуже щедру допомогу. Загалом назбирали понад сім тонн різноманітних потрібних речей, серед яких – чимало смачної їжі, приготованої руками наших господинь. Приємно, що діти теж не залишаються осторонь, пишуть листи зі словами підтримки , малюють малюнки. Це їхня частинка боротьби за нашу країну і розуміння ситуації, яку переживає наша держава. Перед відправленням у Збаражі заїхали на штаб Національного спротиву. Зустрілись з волонтером Володимиром Голоднюком, який всі роки війни підтримує захисників, не залишився осторонь і цього разу. У Кременці отаман Кременецького осередку українського козацтва передав маскувальні сітки. Багато смакоти наготували тернопільські і лановецькі господині».

Доставили на Східну Україну гуманітарну допомогу волонтери благодійного фонду «Пам’ять і любов».

Софія Романська