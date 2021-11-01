Волонтери групи “Схід і захід єдині” повернулися із зони бойових дій. Українським захисникам вони відвезли традиційні страви, які приготували господині на Тернопільщині, а також засоби гігієни, технічні матеріали.

Як повідомив координатор волонтерської групи “Схід і захід єдині” Володимир Мосейко, на Східну Україну доставили майже три тисячі тонн гуманітарної допомоги. Переважно — це страви, які готували жінки у селах для українських бійців.

“З відчуттям виконаного обов’язку повертаємося до дому. Ми з вами зробили ще одну добру справу, передали нашим захисникам частинку домашнього затишку, ми з вами показали, що ми справжня нація, яка з любов’ю та повагою ставиться до своїх оборонців. Хлопці та дівчата передають вам найщиріші вітання та слова вдячності за вашу жертовність та любов до України. В єдності наша сила. Хай оберігає вас та ваші родини Матінка Божа, Божого Вам Благословення. З нами Бог і Україна”, – наголосив Володимир Мосейко.

Нагадаємо, волонтери групи “Схід і захід єдині” від початку російсько-української війни допомагають нашим захисникам. За цей період вони здійснили понад два десятки поїздок з гуманітарною допомогою на Східну Україну.



