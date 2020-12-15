Черговий транш гуманітарної допомоги відправили тернопільські волонтери на Східну Україну. Зібрали пакунки для бійців небайдужі жителі Тернопільщини.

Продукти, речі першої необхідності, листи – усе це передали українським воїнам волонтери. Наші земляки допомагають бійцям регулярно, – каже керівник волонтерської групи «Схід і Захід разом» Володимир Мосейко. Цього разу на схід відвезли майже три тони продуктів і речей першої необхідності.

«З Божою допомогою успішно добралися на Східну Україну. Передали все нашим захисникам. Щиро вдячні усім, хто підтримує їх у цей непростий час. Така підтримка зараз дуже важлива. Наші господині передають улюблені страви бійців, долучається до благодійної справи і молоде покоління. Наші юнаки та дівчата підготували подарунки для бійців. Це надзвичайно цінно. Щиро вам усім дякуємо».

Додамо, волонтерська група «Схід і захід разом» передає продукти у зону бойових дій регулярно. Охочі допомогти бійцям можуть звертатися до волонтерів.