Різдвяні страви передали тернопільські волонтери українським захисникам. Приготували їжу господині з Тернопільщини.

Благодійну ініціативу підтримали місцеві студенти та учні загальноосвітніх шкіл. Вони власноруч приготували для українських воїнів чимало смаколиків. Також для бійців намалювали малюнки та написали листи.

“Завантажилися і поїхали туди, де нас завжди чекають!Ще сьогодні передали смачну випічку, гречаники та різні смаколики від господинь парафії Зарваницької Божої Матері міста Тернополя УГКЦ. Також передали домашню калину, малину, смаколики, необхідні технічні засоби. Дякую усім, хто завжди поряд: допомагає та підтримує, без вас ніяк”, – зазначила волонтерка Христина Феціца.

Додамо, тернопільські волонтери допомагають українським військовим від початку російсько-української війни. Цього разу вони відправили у зону бойових дій близько двох тон продукції.