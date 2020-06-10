Понад 25 років поспіль у Тернопільському “Карітасі” працює благодійна їдальня.

Тут безкоштовно харчуються бездомні, малозабезпечені люди, готують їжу для одиноких містян. Відтак за тривалий час обладнання зносилося і потребує заміни. Зробити це відтепер стало можливим.

Як повідомив директор “Карітасу” о. Андрій Марчук, благодійний фонд отримав грантову підтримку у конкурсі «Soup Kitchen – Благодійна кухня». Це дозволить оновити обладнання у благодійній їдальні. “Отримати цей грант вдалося за підтримки Львівської освітньої фундації. Цей грант дозволить оновити обладнання благодійної кухні новітньою побутовою технікою, зокрема холодильником та кухонним комбайном. Це допоможе зберігати продукти в належній якості та істотно спростить процес приготування страв та кулінарних виробів. А також, в свою чергу, дасть змогу забезпечити гарячими обідами ще більше людей”.

Додамо, благодійна їдальня працювала у Тернополі й під час карантину. Завдяки її діяльності десятки бездомних і малозабезпечених жителів міста могли отримувати гарячу їжу.

Софія Романська