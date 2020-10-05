«Домашня опіка», – такий проект реалізовують у Тернопільському благодійному фонді «Карітас». Волонтери опікуються шістдесятьма самотніми пенсіонерами, які не можуть обійтися без сторонньої допомоги.

Як розповів директор благодійного фонду «Карітас» о. Андрій Марчук, під час карантину матеріальна ситуація багатьох одиноких краян погіршилася. Часто самотні люди непрацездатного віку обійтися без сторонньої допомоги не можуть.

«Радіємо, що можемо піклуватись про цих людей в рамках проекту «Домашня опіка». Вдячні нашим невтомним волонтерам, які вкладають душу у свою нелегку працю. Підопічними проекту є 60 осіб. Це 60 історій довжиною в життя».

Більшість підопічних проекту «Домашня опіка» мають непросту долю. Впоратися із життєвими викликами їм допомагають небайдужі люди. Тамара Гречишнікова родом з Білорусі. Окрім особистого, жінка переймається подіями із своєї Батьківщини.

«Не дивлюся новин без валідолу. Особливо боляче сприймаються події у Білорусі. Усе життя пропрацювала медиком. На очах зросло не одне покоління. Ніколи не сиділа на місці, а старість «замурувала» в чотирьох стінах. Обсіли недуги, а кожен крок дається з болем. Допоки ще жив чоловік – трималась, коли ж не стало, наче душу вийняли. Коротаю дні за інерцією. Коронавірус ще більше згустив фарби. Заточив остаточно у квартирі. Єдиною розрадницею є соціальна працівниця з «Карітасу» – Оля. Прийде, погомонить, наготує, прибере, підтримає».

Додамо, проект «Домашня опіка» діє завдяки підтримці небайдужих людей, меценатів. Підтримати благодійну ініціативу можуть всі охочі, звернувшись до фонду «Карітас».

Софія Романська