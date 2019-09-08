Тернопільські волонтери готуються до чергової поїздки на Східну Україну. Вони повезуть українським воїнам чимало смаколиків, а зокрема плоди з цьогорічного врожаю овочів і фруктів.

Долучитися до благодійної справи, пожертвувавши продукти для воїнів, можуть всі охочі.

Продукти, гігієнічні засоби, листи, символічні подарунки – усе це готують для українських воїнів волонтери групи «Схід і захід разом». Жителі краю не втомлюються допомагати, – каже наказний отаман Тернопільського крайового коша Українського козацтва Володимир Мосейко. Благодійників на Тернопільщині є чимало.

«Картоплю викопали, можна сміливо готуватися до поїздки на Схід, що ми і робимо. Дякуємо пану Анатолію який передає хлопцям та дівчатам, які нас захищають, мед та пані Олі, яка збирає волонтерську допомогу та усім людям, які приносять допомогу нашим патріотам».

Позаду у тернопільських волонтерів десятки подорожей на Східну Україну із гостинцями для воїнів. Втім, вони продовжують допомагати бійцям, оскільки у цьому є необхідність.

Софія Романська