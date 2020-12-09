Тернопільські волонтери готуються до чергової поїздки на Східну Україну. Цього разу повезуть подарунки українським захисникам до Дня Святого Миколая.

Наразі волонтери пакують продукти та подарунки для військових. Долучилися до благодійної ініціативи небайдужі жителі Тернопільщини, – розповів координатор волонтерської групи, наказний отаман Тернопільського крайового коша Українського козацтва Володимир Мосейко. Господині з різних районів Тернопільщини приготували улюблені страви воїнів.

«Ми продовжуємо готуватися до чергової поїздки на Схід в зону ООС. Наша фабрика добрих справ знову у роботі. Пакуємо ящики та миколайчики для наших військових. Наші бджілки-берегині молодці. Дуже вдячні всім, хто з нами, хто підтримує українське військо».

Додамо, волонтерські групи з Тернопільщини підтримують українське військо від початку російсько-української війни. За цей період волонтери побували у зоні бойових дій понад сотню разів.