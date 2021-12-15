«Миколай в окопи до солдатів» – таку акцію реалізовують на Тернопільщині волонтери. Вони вже зібрали близько десяти тонн гуманітарного вантажу для українських захисників.

У пакунках – готові трави, консервація, овочі, солодощі, гігієнічні засоби. Усе планують доставити до Дня святого Миколая. «Кипить робота на козацькій фабриці добрих справ. Щиро дякуємо небайдужим людям, які долучаються до акції “Миколай в окопи до солдатів”. Також щиро вдячні ансамблю “Золоті журавки” за розуміння й допомогу в фасуванні продуктів харчування, солодощів та різних смаколиків в зону операції об’єднаних сил для наших захисників», – зазначає волонтерка Марія Ратушняк.

Наймолодші школярі написали листи та намалювали малюнки для бійців російсько-української війни. А місцеві підприємці придбали для них автомобіль, який слугуватиме в зоні бойових дій.