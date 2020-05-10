Продуктові набори доставили волонтери “Карітасу” багатодітним матерям у Тернополі. Акцію приурочили Дню матері.

Тернополянка Ольга виховує чотирьох дітей. Жінка зізнається, що із забезпеченням малечі доводиться не легко.

“Ми з чоловіком не працювали під час карантину, доходів майже ніяких не було окрім тої мізерної допомоги на дітей. То доводиться заощаджувати навіть на їжі. Коли отримали пакунок від благодійників “Карітасу”, то дуже зраділи. Вдячні небайдужим людям за допомогу. Для нас зараз будь-яка допомога важлива. Сподіваємося, що з наступного тижня можна буде працювати, то будемо мати зарплату, бо далі вже неможливо сидіти. Дітей потрібно годувати і одягати”.

Волонтери Тернопільського “Карітасу” доставили п’ятдесят пакунків з продуктами для багатодітних і одиноких матерів. Жінки зустрічали благодійників зі сльозами на очах.

Софія Романська