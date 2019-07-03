«Мрія на всіх», – проект під такою назвою реалізовують на Тернопільщині. Місцеві волонтери допомагають зійти на Говерлу особам з інвалідністю.

5 – 7 липня підійматиметься на Говерлу дванадцятирічна Людмила Матвійчук. Допомагатимуть її у цьому тернопільські волонтери.

“Мрія на всіх” – спільний проект людей, які спробують здійснити мрію. Ще одна учасниця проекту – Людмила Матвійчук. 5-7 липня вона здійснить своє перше сходження на Говерлу. Їй 12 років і вона проживає в с. Плотича Тернопільського району. Навчається у Тернопільському обласному реабілітаційному центрі. Людочка – весела, добра дівчинка; має багато друзів. Любить спілкуватися, музику, читати і подорожувати», – розповідає тернопільська спортсменка, волонтерка Лілія Проць.

Додамо, завдяки проекту «Мрія на всіх» деякі хлопці та дівчата на Тернопільщині вже реалізували свою ціль у сходженні на Говерлу. Стати волонтером у цьому проекті можуть всі охочі.

Софія Романська