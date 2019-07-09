Троє дітей з інвалідністю підкорили Говерлу. Реалізувати це вдалося завдяки допомозі тернопільських волонтерів у рамках проекту «Мрія на всіх».

Цей благодійний проект започаткувала спортсменка Лілія Проць минулого року. Тоді на Говерлу добрався Сергій Ткачук. Місцеві спортсмени-волонтери винесли його на власних спинах. Цього року вдалося здійснити мрію ще трьох дівчат: дванадцятирічних Людмили Матвійчук, Олександри Колісник і восьмирічної Ангеліни Гах.

«Для здійснення чогось дуже бажаного – завжди треба докласти неабияких зусиль. Ось і для дівчаток – Саші, Люди і Ангеліни – це було нелегке завдання. А чого вартувало це для їхніх мам, яким підйом видався дуже важким – словами не опишеш! І хоча шляхи підйому для наших героїнь тимчасово розійшлися, вершини досягнули всі! Першою наші сильні хлопці винесли в спеціальному кріслі Сашу, а коли вони вже почали спускатись – піднялись з двох різних сторін і Люда з Ангелінкою: Ангелінка і сама частково йшла, але основну частину маршруту наші козаки винесли її на плечах; а от Люді довелось повністю пройти весь шлях своїми ніжками. Це було зовсім не легко, коли всю дорогу тебе супроводжує і радість, і страх, і біль, і захоплення, і страждання, але на фініші залишається місце лише для щастя і усвідомлення, що ти чого досягнув. Після зустрічі на Говерлі – дівчатка випили гарячого чаю, і ми всі щасливі попрямували дорогою додому», – розповідає учасниця проекту Ірина Задорожна.

Мрії дітей повинні здійснюватися, – переконані тернопільські спортсмени-волонтери. Відтак благодійний проект діятиме далі.

Софія Романська

Фото Ірини Задорожної