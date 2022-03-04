Понад 700 людей волонтери Тернопільщини безкоштовно відвезли до польського кордону. Зокрема, це жінки з дітьми, пенсіонерки та люди з інвалідністю.

Про це Суспільному розповів один із організаторів Сергій Завидовський.

За його словами, гроші на паливо дають місцеві підприємці, працівники тернопільських заправок, а також волонтери із-за кордону.

23-річна тернополянка Анастасія Ткачук їде за кордон разом із 6-річною дочкою.

“Вона сама розуміє, що йде війна, що літають літаки, що може впасти щось. Бабця сидить плаче, вона йде її жаліти, каже, бабусі не плач, все буде добре. Дочка збирала у валізу всі іграшки, кажу, доця, вони тобі там не треба, там будеш мати”, — каже Анастасія Ткачук.

Волонтери з Тернопільщини відвозять людей власними автобусами. Тернополянка Роксолана Іщук їде до знайомих у Польщу. В дорогу жінку проводжає її друг.

“Ситуація з кожним днем змінюється. Проживаю з бабусею. Вирішили їхати. Сподіваємося, що з дня на день ситуація зміниться на краще і можна буде повернутися сюди”,— каже Роксолана Іщук.

Валентина Щерба їде з трирічними двійнятами до подруги.

“Для них це ще гра, ми ховаємося, ми граємося, дивимося мультики. Я стараюся їм не розповідати, що зараз відбувається. Вони відчувають, що я неспокійна”,— розповіла Іщук.

Організацією безкоштовного перевезення людей займається Сергій Завидовський. Чоловік каже, це жінки і діти з Тернопільщини та інших областей України.

“За останніх 3 дні вони дуже змучилися, бо було менше машин, ми робили два рейси. Спимо по дві години. І це дуже важко через те, що ми веземо дуже багато дітей. На кордоні є тернопільські митники. Вони вже нас знають, не раз нас перевіряли. З кожним днем перевірки проходять швидше. Першого дня за чотири години перетинали кордон.. Другий – за дві години, вчора пройшли за 35 хвилин”,— каже Сергій Завидовський.