Тернопільські волонтери шиють лежанки для безпритульних собак.

Запропонувала виготовити ліжечка для тварин тернополянка Олена Куйбіда. Передадуть їх громадській організації “Ноїв Ковчег”, повідомляє Суспільне.

Олена Куйбіда каже, з тканини вийде 3 ліжечка для собак. Як їх пошити шукала в Інтернеті, бо хотіла зробити лежанку для свого собаки. Коли пошила, в неї залишилася тканина і вона вирішила організувати таку акцію.

“Є особливість в тому, що треба поміряти викроєний кружечок, виміряти його діаметр. Тобто, перед тим, як викроювати бортики, ми маємо знати діаметр круга. Він завжди різний може бути, залежно від того, наскільки ми обріжемо кут. Тому його обов’язково треба вимріяти після того, як вирізати кружечок. Це є основа”, – каже Куйбіда.

Людмила Левицька прийшла допомогти Олені. Каже, побачила її допис у соцмережах:

“Людей, що співчувають є багато, а тих, хто щось робить є небагато. Тому я вирішила бути з тих людей, хто щось робить”.

Лежанка складатиметься з двох окремих частин: подушки та бортиків. Їх наповнюють ватою та фатином. Подушку додатково прошивають. Виготовлення однієї лежанки займає півтори години.

Голова громадської організації “Ноїв Ковчег” Володимир Тукало повідомив, що такі лежанки підійдуть для перетримки собак у волонтерів.