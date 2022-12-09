Волонтерки Тернопільського “Карітасу” одягнули українські хустки. Таким чином дівчата влаштували флешмоб.

Тернополянка Анастасія каже: українська хустка стає все більш популярною. А допомагають її у цьому такі флешмоби.

“Ми повинні популяризувати своє українське. За такими хустками нас часто впізнають за кордоном. Це дуже красиво, а тепер і стильно. А такі флешмоби допомагають робити наше вбрання ще більш популярним. Українська хустка — це більше, ніж просто головний убір. Українська хустка – це символ нашого народу, вона оберіг, що символізує любов та свободу, вірність традиціям і патріотизм”.

Додамо, 7 грудня відзначають Всесвітній день української хустки. Це неофіційне свято, яке з’явилося 2019 року з ініціативи групи громадських діячів, акторів та успішних жінок України. Свято української хустки сприяє збереженню та відродженню українських традицій.