У Тернополі триває двомісячник благоустрою, в рамках якого проводиться очищення території міста після зимового періоду.

Цими днями працівники КП «Тернопільводоканал» розпочали роботу над очисткою та поточним ремонтом фонтанів у відпочинкових зонах міста. Наразі проводиться очищення водограю «Каскад», що в парку ім. Тараса Шевченка.

Як розповідають у комунальному підприємстві, роботи з очищення водограїв проводять з 08:00 до 17:00 год. Один водограй прибирають близько 3-4 днів, сама ж очистка проходить у декілька етапів. Після того, як зроблені поверхневі роботи, гідромашина за допомогою тиску води промиває фонтан. Вапняний наліт, що утворюється, працівники знімають за допомогою спеціальних засобів.

До Великодня у Тернополі заплановано очистити та відновити роботу водограїв «Каскад», «Життя» у парку ім. Тараса Шевченка та «Кульбаба», а також пішохідних фонтанів на «Циганці» та у парку Національного відродження.

Звертаємося до тернополян та гостей міста з проханням не засмічувати та дбайливо ставитися до окраси міста- тернопільсьих водограїв.