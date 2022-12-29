І знову антирекорди від тернопільських водіїв: за минулу нічну зміну патрульні виявили 8 водіїв, які керували транспортними засобами в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

На всіх водіїв патрульні склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП, рішення прийматиме суд.

Нагадуємо про відповідальність:

за ч. 1 ст. 130 — штраф 17 000 грн з позбавленням права керування на 1 рік;

за ч. 2 ст. 130 — штраф 34 000 грн з позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням ТЗ чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням ТЗ чи без такого;

за ч. 3 ст. 130 — штраф 51 000 грн з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу;

за ч. 4 ст. 130 — штраф 34000 або адміністративний арешт на строк 15 діб, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки.

“Шановні водії, вкотре наголошуємо: вживання алкогольних чи наркотичних речовин суттєво впливає на якість сприйняття та швидкість реакції.

Кермуйте відповідально!”, – звертається патрульна поліція.