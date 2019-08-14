Перевищення швидкості – одне з найбільш поширених порушень, – кажуть у Патрульній поліції області. Саме це в основному призводить до аварій на автошляхах. Відсутність системи відеофіксації руху дозволяє водіям безкарно порушувати.

Як повідомили у Патрульній поліції області, притягнути до відповідальності можна лише у тому випадку, коли факт перевищення швидкості зафіксовано.

«Найбільш поширені причини автопригод – порушення правил маневрування та перевищення безпечної швидкості. Закликаємо водіїв самостійно дбати про безпеку себе та пасажирів, а особливо дітей, використовувати паски безпеки, дитячі автокрісла, не користуватись засобами зв’язку під час руху. Це вбереже ваші і чужі життя!».

Швидкість руху у деяких напрямках на Тернопільщині вимірюють за допомогою приладів TruCAM. Зокрема, патрульні застосовують ці прилади на міжнародних трасах. Нагадаємо, від 3-го грудня їх використовують на автошляху М-09 (Тернопіль – Львів – Рава-Руська). У березні TruCAMи з’явилися на міжнародних трасах М-12 (Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка) на ділянці 154-191 км та М-19 ( Доманове -Ковель-Чернівці-Тереблече) на ділянці 330-415 км.

Штрафи за перевищення обмежень швидкості залишаються незмінними: якщо швидкість перевищено більше, як на 20 км/год передбачений штраф у розмірі 255 гривень. За перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше, як на 50 км/год штраф – 510 гривень.

Софія Романська