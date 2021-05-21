Українські військовослужбовці, серед яких — представники Тернопільщини, відзначили День вишиванки на Африканському континенті.

Про це розповів помічник командира 18 окремого вертолітного загону із зв’язків зі ЗМІ, старший лейтенант Юрій Кульпа. Вони привезли вишиванки з дому — за шість тисяч кілометрів, щоб популяризувати традиції Батьківщини.

Миротворці одягнули вишиті сорочки з оригінальним орнаментом. Підтримали їх місцеві жителі.

“Таким чином вони популяризують традиції свого краю та пропагують культуру сорочки прикрашеної орнаментом. Метою відзначення Дня вишиванки є популяризація вишитого одягу та вшанування українських традицій. Цього дня заведено вдягати національне вбрання, куди б не довелося йти – на роботу, на зустріч із друзями, загалом куди завгодно”, – зазначив Юрій Кульпа.

Додамо, вишиванка – своєрідний унікальний код українського етносу. Вона відображає особливу національну традицію народу. Свято набуло міжнародних масштабів і український традиційний одяг одягають усе більше людей не лише в нашій країні, а по всьому світу.