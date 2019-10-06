Перший міжнародний турнір з міні-футболу організували у Тернополі. У змаганнях беруть участь військовослужбовці Тернопільської окремої артилерійської бригади. Для переможців підготували цінні подарунки.

Змагання триватимуть протягом двох днів, – повідомив прес-офіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа. Міжнародний турнір організували з нагоди вшанування пам’яті всіх захисників Батьківщини, що боронили та віддали своє життя за Україну.

«Заявку на участь подали більше тридцяти аматорських футбольних команд. Музичну підтримку здійснює військовий оркестр Тернопільських артилеристів, який у 2016 році в соляній шахті «Соледар» Донецької області на глибині 290 метрів встановив рекорд, виконавши державний гімн України. Не зважаючи на результат, у підсумку турніру для військовиків головним меседжем є участь, адже фізкультура та здоровий спосіб життя, головне завдання, яке сповідують армійці під час професійної діяльності. Спонсори турніру підготували для учасників, переможців та глядачів цінні подарунки».

Переможців змагань визначать арбітри Федерації футболу Тернопільської області.

Софія Романська