Надсучасне обладнання отримав Тернопільський обласний лабораторний центр за сприянням ВООЗ. Нові пристрої дозволяють швидко діагностувати COVID-19 та інші вірусні захворювання.

Нове обладнання працює в режимі реального часу та має досить потужні можливості. Як зазначила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, у період пандемії такі пристрої необхідні, оскільки дозволяють розширити кількість досліджень.

«Вірусологічна лабораторія поповнила свою матеріально-технічну базу ампліфікатором QuantStudio 5 Real-Time ПЛР на 384 лунки. Ця система працює в режимі реального часу та поєднує в собі простоту використання з потужними можливостями. А також придбано систему для автоматичної екстракції РНК – KingFisher Flex, що дозволяє швидко виділяти нуклеїнові кислоти, білки і клітини до 96 зразків за один цикл, а це істотно скорочує час ручної роботи. У період пандемії коронавірусу, коли гостро стоїть питання своєчасної діагностики, такі прилади просто необхідні і не тільки для якісного обстеження на COVID-19, а й широкого спектру інших вірусів».

Тернопільські вірусологи вже ознайомилися з новим устаткуванням і готові застосовувати його у щоденній роботі.