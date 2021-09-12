Тернопільські велосипедисти Владислав Щербань та Віталій Гринів вибороли “золото” на чемпіонаті України у відкритому треку з олімпійських номерів програми.

Юнаки — вихованці обласної школи велосипедного спорту. Як зазначив їхній тренер, хлопці — не лише талановиті, а й наполегливі та працьовиті.

“Наші вихованці Владислав Щербань та Віталій Гринів здобули золоті нагороди на чемпіонаті України. Змагання проходили на відкритому треку з олімпійських номерів програми серед чоловіків, жінок, юніорок та юніорів у Києві. Владислав Щербань виборов перемогу у командній гонці переслідування на 4 км. Віталій Гринів, разом з львівським спортсменом Романом Гладишем, який зараз представляє Київ, стали чемпіонами у парній гонці «медісон». Віталік теж є вихованцем обласної ШВСМ. А ще один тернопільський велосипедист Артем Авдалян в командному спринті зупинився за крок до подіуму і був четвертим”.

Медалі виборювали спортсмени з 14 областей України. Наші земляки показали майже найкращі результати.