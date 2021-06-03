У Тернополі впродовж літнього періоду включно з вихідними учні загальноосвітніх шкіл, вихованці середніх та професійно-технічних навчальних закладів, студенти вищих навчальних закладів денної форми навчання, які розташовані на території Тернопільської громади, їздитимуть у комунальному громадському транспорті безплатно.

Правом безкоштовного проїзду під час літніх канікул можуть скористатися ті учні та студенти, які мають виготовлену Учнівську/Студентську «Соціальну карту тернополянина» та пред’являть її під час поїздки у міських тролейбусах та комунальних автобусах на маршрутах: №№ 1А, 4, 6, 6А, 9, 21, 23, 29, 31, 32, 35, 37.

Нагадаємо, учні та студенти при наявності «Соціальної карти тернополянина» можуть скористатися безоплатним проїздом і на приміських маршрутах в межах Тернопільської громади: «Тернопіль – Курівці», «Тернопіль – Вертелка», «Тернопіль – Мелашівці –Іванківці – Плесківці», «Тернопіль – Глядки».