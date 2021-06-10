Останній дзвоник пролунав у тернопільських школах. Одинадцятикласники попрощалися зі школою назавжди, а в інших школярів стартували літні канікули.

Випускниця тернопільської гімназії №30 Анастасія каже, що прощатися зі школою важко, проте доросле життя зацікавлює більше.

«Хочеться швидше стати студенткою столичного університету. Завжди мріяла жити у Києві. Дуже подобається мені наша столиця. Посилено вивчала англійську мову, щоб вступити на спеціальність «Переклад». Зі школою пов’язані тільки приємні емоції. Тут все починалося, нам заклали основу для знань. Неймовірно вдячна вчителям за все, а також ціную нашу дружбу з однокласниками».

Урочисті лінійки зібрали вчителів, учнів, батьків. Через дистанційне навчання та карантин цього року останній дзвоник відтермінували. Кожна школа самостійно вирішувала, коли проводити свято. Відтак літні канікули будуть дещо коротшими, ніж зазвичай.