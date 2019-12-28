Відвідати дитячі ранки та новорічні вистави запрошують діток і дорослих тернопільський драмтеатр та ляльковий театр. Спеціально до новорічно-різдвяних свят у цих закладах підготували відповідні постановки.

– До Нового року ми підготували феєричний ранок біля ялинки «Як Морозенко Санта Клауса врятував», у якому діти зможуть погратися з улюбленими героями, зустрітися з Дідом Морозом та Санта Клаусом, поспівати та потанцювати, – розповіли у Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки. – Після цього усіх учасників свята чекає приємний подарунок – показ новорічної казки «Як звірі зиму зустріли».

Новорічний ранок «Як Морозенко Санта Клауса врятував» можна відвідати цієї неділі – 29 грудня. Початок о 10.00, 12.30 та 15.00. Вартість квитка на ранок – 50 гривень. Чи є ще вільні квитки можна дізнатися за номерами телефону: 52-49-57, 52-49-54. Також на малечу в театрі чекають і в січні. 5 та 12 січня ранки заплановані на 12.00 і 14.30.

До 5 січня триватимуть святкування і в Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Тут підготували для діток новорічне дійство та прем’єру казки «Троє поросят». У холі театру діток зустрічає Святий Миколай. Для цього зробили святковий подіум, де малята можуть сфотографуватися.

– Цьогоріч ми запропонували нашим найменшим і найбажанішим глядачам веселу, музичну казку «Троє поросят» у постановці заслуженого діяча мистецтв України В’ячеслава Жили за мотивами англійської народної казки, – розповіла Ірина Папуша, керівник літературно-драматургічної частини. – Вас насправді подивують кумедні Поросятка, які хотіли тільки розважатися у казковій крамничці, смішний Вовк, який намагатиметься упіймати Поросяток, а також дивовижний і казковий Дід. Вони розсмішать не лише діток, а й дорослих».

Початок новорічного дійства у драмтеатрі об 11.00 та 13.30. Щоб потрапити на казку квитки необхідно замовити зазделегідь. Зробити це треба до 29 грудня і до 5 січня включно, тобто у робочі дні. Виставу «Троє поросят» також демонструватимуть 19 січня о 13.00. Деталі можна з’ясувати за номерами: 52-40-66, 25-05-04.

Для дорослих у драмтеатрі під час свят показуватимуть музичну комедію за твором Миколи Гоголя у сценічній редакції В’ячеслава Жили «Ніч перед Різдвом». Подивитися її можна буде 8, 9, 12, 14, 15, 19, 23, 30 січня та 6, 15 лютого. Вартість квитків – 50-80 гривень. Придбати їх можна у касі драмтеатру або онлайн.

Ольга Трач

Фото із сайту лялькового драмтеатру