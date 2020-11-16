Тернополяни, які є учасниками танцювальної студії, привезли із Чемпіонату України 12 золотих, 10 срібних, 3 бронзових медалей.

Серед 423 учасників вони стали чи не найкращими, повідомляє Терен.

– Цьогорічний чемпіонат України був особливим. І не лише через карантин, який паралізував життя майже на рік. Результати стали несподіваними навіть для мене – 12 золотих, 10 срібних, 3 бронзи і ще багато 4,5,6,7 місць в солістів, які є теж високим досягненням, адже конкуренція – надвисока і учасників немало. Солісти – окрема гордість, бо в роботі над соло у нас невеликий досвід. Як діти пережили цей марафон, не знаю. Важко було навіть тим, хто не танцював, а просто дивився. Вони – справжні маленькі герої, якими ми пишаємось. Наша система підготовки довела свою ефективність і життєздатність. Навіть в критичних умовах ми займались і не дали нашим танцівникам втратити мотивацію та вийти з форми. Надзвичайно тішуся з того приводу, що у команді підростає нове покоління балетмейстерів – постановників. У нас конкуренція не лише серед діток. Вона присутня і в тренерському штабі, – розповіла керівниця студії Любов Борисяк.

Переможці поїдуть представляти Україну на чемпіонаті світу в Іспанії. Одна із них – 7-річна Даніела Фенц, яка виконає в Іспанїі три номери. Вона займається танцями із 4-ох років, а мама дівчинка додає, що всі досягнення вдається здобути завдяки умілим підходам тренерів студії, які працюють у різних напрямках.