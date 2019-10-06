Україна погодила та підписала так звану «Формулу Штайнмайєра», що передбачає проведення виборів на окупованих територіях України.

Їх легітимність згодом мають підтвердити спостерігачі ОБСЄ. У результаті Донецька та Луганська області можуть отримати особливий статус.

Таке рішення викликало невдоволення в українців, люди масово виходять на акції протесту.

Виступила проти «Формули Штайнмайєра» й Тернопільська обласна рада. Так, під час екстреного засідання 12 позачергової сесії було прийнято звернення до керівництва держави та органів місцевого самоврядування, яким депутати висловили своє заперечення «Формули Штайнмайєра».

Окрім цього, свої доповнення до звернення вносили представники двох фракцій, зокрема – ВО «Свободи». Одним із пунктів, який вони запропонували, а згодом сесія його ухвалила, було: «розірвати дипломатичні відносини, а також усі міжнародні договори з Російською Федерацією».

Як пояснив депутат Тернопільської облради від ВО «Свобода», очільник тернопільської організації Всеукраїнської спілки ветеранів АТО «Легіон Свободи» Василь Чашка, явним прикладом ведення російського бізнесу в Україні та громадського спротиву на це стала ситуація у м. Соснівці Львівської області.

– ВО «Свобода» та ГО «Легіон Свободи», яка складається із свободівців, що служать в ЗСУ, а це – приблизно 1,5 тисячі осіб, постійно виступали та продовжують виступати за повне розірвання дипломатичних і економічних відносин з Російською Федерацією. Явним прикладом того стала акція громадського спротиву на залізничній станції «Соснівка», де 21 вересня цього року ми побачили те, як чинна влада робить зачистки в кращих традиціях «Беркуту». Вона побила не тільки жителів самої Соснівки, але й учасників бойових дій. Вперше 136 вагонів з російським вугіллям помітили в селі Сілець Сокальського району. Одразу після того Львівська обласна рада почала засуджувати дії російського бізнесу на території України і депутати облради та учасники бойових дій, серед яких є свободівці, почали категорично виступати проти ведення російського бізнесу й заблокували вагони на станції «Соснівка». На жаль, це все, що вони могли зробити, але акції громадського спротиву на той момент не припинялися. Наразі обласна рада і низка громадських організацій підтримали рішення Львівської облради про вимоги щодо зняття з займаної посади начальника УПП Львівської області та покарання винних у побитті й застосуванні сили до учасників пртесту, – пояснив Василь Чашка.

Під час засідання 12 позачергової сесії Тернопільської обласної ради депутати підтримали ініційоване свободівцями звернення до Президента України, Голови Верховної ради України, Прем’єр-Міністра України, Генерального прокурора України, Міністра внутрішніх справ України, директора Державного бюро розслідувань щодо силового розгону мирного протесту ветеранів АТО/ООС та мешканців міста Соснівка Львівської області, що трапилося 21 вересня 2019 року.