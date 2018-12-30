Тернопільські студенти зробили бійцям новорічний сюрприз. ФОТО

30/12/2018 Розмір тексту:

Тернопільські студенти-історики від 2015-го року виготовляють маскувальні сітки для українських захисників. Перед Новим роком у зону операції об’єднаних сил відправили чергову передачу з сітками, які захищатимуть бійців від очей противника.

Студенти-історики та археологи плетуть маскувальні сітки у вільний від навчання час. Для цього у коридорі університету спеціально встановили каркас. Упродовж осені хлопці та дівчата виробили 14 маскувальних сіток білого та зелено-коричневого кольорів. Загальна площа сплетеного – 460 квадратних метрів.

Як повідомив доцент кафедри історії України Володимир Кіцак, благодійна робота студентів триває роками.

«До кінця цьогорічної осені було сплетено понад 250 ювілейних сіток. Загальна площа сплетеної дотепер сітки – 7560 квадратних метрів. Вони мандрують на Східну Україну: у Донецьку і Луганську області. Сплетені руками наших студентів сітки допомагають нашим бійцям маскувати позиції і бойову техніку», – розповідає доцент кафедри історії України Володимир Кіцак.

За словами студентів, плетення сіток їм приносить неабияке задоволення. Оскільки таким чином вони долучаються до боротьби за державу в умовах російсько-української війни.

Софія Романська