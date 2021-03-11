“Копійки для порятунку життя” – акція під такою назвою об’єднала молодь в усіх регіонах України.

Підтримали благодійну ініціативу і студенти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Студентка Анастасія бере участь у такому проекті вперше. Дівчина каже, що її мотивує бажання допомагати іншим.

“Здоров’я — це найцінніший скарб. На жаль, ми це починаємо розуміти аж тоді, коли втрачаємо його. Дуже шкода діток, які мають важкі захворювання. А врятувати їх часто можна при наявності необхідних коштів на операції. Благодійність починається з вміння віддавати. Як мінімум, можна зібрати копійки номіналом 5 і 25, які перестали приймати магазини, та обміняти їх на ліки для онкохворих дітей, які знаходяться під опікою Міжнародного Благодійного Фонду «Живи». Благодійну допомогу можна здійснити у фоє головного корпусу ТНПУ, де буде розміщена коробка для збору коштів”.

Організатори акції “Копійки для порятунку життя” закликають жителів краю складати зібрані монети у скарбнички і віддавати їх на благодійність. Волонтери переконані, що маленька допомога творить чудеса.