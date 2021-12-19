Свято Миколая влаштували тернопільські студенти у центрі «Бебіко» для дітей з інвалідністю. Хлопці і дівчата підготували розважальну програму, а також подарунки для малечі.

Студенти готувалися до Свята Миколая завчасно. Для кожного вихованця центру «Бебіко» вони підготували подарунки. Як зазначила керівниця закладу Ольга Гордієнко, діти отримали чимало позитивних емоцій.

«Студенти Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола влаштували у нас Свято Миколая з чудовою програмою, а також подарували мандарини, печиво та такі важливі інгредієнти для проведення занять з проекту Inclusive Art! Щиро дякуємо молодим людям за даровану радість та щастя дітям».

Додамо, робота центру «Бебіко» спрямована на вирішення проблеми інтеграції та соціалізації дітей та молоді з синдромом Дауна. Наразі тут виховується близько півсотні дітей. Педагоги організації розвивають інтелектуальні, творчі та фізичні можливості вихованців.