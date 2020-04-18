У Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка взялися шити маски та майструвати захисні щитки для жителів краю. Працюють над медичними засобами викладачі разом зі студентами.

В умовах дистанційного навчання дещо побільшало вільного часу, – каже студентка Анастасія. Відтак у педагогічному університеті вирішили використати його з користю для жителів області, що потерпають від епідемії коронавірусу.

“Ні для кого не секрет, що нині дефіцит елементарних медичних засобів. Тому ми вирішили зайнятися їхнім виготовленням, щоб допомогти жителям нашого краю, які потерпають від поширення коронавірусу. Працюємо у вільний від навчання час. Разом з нами працюють наші викладачі, ми постійно на зв’язку. Тішить те, що ми можемо бути корисними для нашого краю у цей нелегкий період”.

Над виготовленням масок і щитків працюють студенти, викладачі інженерно-педагогічного факультету, факультету педагогіки і психології та фізико-математичного факультету. Вони вже виготовили понад 500 тканинних захисних пов’язок та за допомогою 3D-принтера надрукували понад 100 захисних щитків багаторазового використання, перехідники для апаратів штучної вентиляції легень та компоненти противірусних масок і систем дихання. Усі працюють з власної ініціативи, на матеріали жертвують свої кошти.

Виготовлені університетом маски та щитки передають до населених пунктів, де виявлені спалахи коронавірусної інфекції.

Софія Романська