Ліс садили студенти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Хлопці і дівчата організували екологічну акцію у селі Конюхи Зборівського району.

Садити дерева зібралося два десятки студентів. За декілька годин вони висадили близько двох тисяч дубів.

«Продовжуємо робити добрі справи. Разом із екологами, студентами педагогічного університету, спільно з нашими лісівниками садили ліс. Ділянка була на місці букового лісу, який був у стані стиглості біля села Конюхи Зборівського району. Працювало 20 студентів та викладачів. Підготовка робіт була бездоганною. Розбилися по двоє. Кожна пара посадила два рядка дуба звичайного. Всього посадили більше 2 тис. саджанців. Усі працювали з задоволенням. Саме такі акції сприяють екологічному вихованню та любові до рідної землі. Дуже дякуємо колективу та керівництву обласного управління лісового та мисливського господарства», – зазначає голова громадської організації «Екоальянс» Олександр Філь.

Громадські активісти разом із студентами садили ліс вчетверте. Весною 2020 року вони планують організувати масове висадження дерев за участю громади області.

Софія Романська