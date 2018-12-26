Тернопільські студенти розпочали акцію “Читай українською”

26/12/2018 Розмір тексту:

«Читай українською», – акцію під такою назвою розпочали у Тернопільському державному медичному університеті. Студенти і викладачі в цьому навчальному закладі рекомендують до читання книги українською мовою.

Як зазначив декан факультету іноземних студентів ТДМУ, на сучасному книжковому ринку побільшало якісних книжок українською мовою, а серед відомих авторів є і наші земляки.

«Побільшало вишуканих українських книг на актуальну тематику, і це радує. Відтак я рекомендую до читання книжку, автором якої є наша землячка Надійка Гербіш, авторка стала відомою завдяки серії «Теплі історії». Наразі я рекомендую до читання її книжку «15 дієвідмін радості» У цій книжці порушено багато світоглядних проблем, які можуть хвилювати молодих людей. Причому авторка показує ці дилеми на прикладі біблійних історій. Відтак книжка може бути корисною насамперед для тих молодих людей, які шукають свій шлях у житті».

Оскільки в медичному університеті чимало іноземних студентів, то вони теж беруться за читання українською. Чимало з них таким чином освоює українську мову.

Софія Романська