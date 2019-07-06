Унікальна знахідка трапилася тернопільським археологам і студентам-історикам на території села Кордишів Шумського району.

Під час навчальної практики вони розкопали поховання тринадцятого століття. Деякі знайдені скелети – часів комарівської культури.

Ймовірно, це поховання тринадцятого століття, – зазначає директор Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини Марина Ягодинська. У результаті розкопок були віднайдені останки підлітка, що пролежали у землі понад 3,5 тисячі років. Також археологи разом із студентами-істориками розкопали сімейний могильник.

«Попри те, що скелетам понад три з половиною тисячі років, вони збереглися у досить доброму стані. Це дозволило нам визначити стать та приблизний вік людей, яким вони належали. Один із скелетів належав підлітку, який похований в період Київської Русі, інші – людям часів Комарівської культури».

Студенти та викладачі продовжують досліджувати територію у Шумському районі, де були знайдені скелети людей тринадцятого століття.

Софія Романська