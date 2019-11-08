70 студентів-медиків із плакатами «Маю право на вибір», «Інтернатуру кожному» зібрались на акцію протесту під Тернопільською облдержадміністрацією. Виступали проти проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я «Про інтернатуру», повідомив студент 6 курсу медуніверситету Володимир Яценко. Такі ж акції пройшли у Києві, Івано-Франківську, Запоріжжі, Харкові, Львові, Чернівцях, Дніпрі, Одесі та Сумах, – каже Володимир Яценко. 24 жовтня відбувся перший етап обговорення громадського проєкту “Про затвердження Положення про інтернатуру”.