Студенти Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму виготовили плащ-намети для українських захисників. Кожен виріб підписали та вклали образочки Матері Божої.

Плащ-намети використовуються у Збройних Силах як захист від дощу та вологи. Також ці вироби допомагають у транспортуванні поранених, – розповідає волонтерка Логістичного центру допомоги бійцям Христина Феціца.

«Знову нас порадувало Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму! Студенти вкотре пошили для наших захисників плащ-намети! З трепетом та любов‘ю підписали кожен та вклали в кишеньки образочки Матері Божої, щоби усі бійці повернулися живими та здоровими до своїх домівок! Дякую вам дорогенькі!!! Слава Україні! Разом ми подолаємо усі труднощі!».

Студенти разом із викладачами працювали над виготовленням плащ-наметів у вільний від навчання час. Волонтери доставлять вироби на Східну Україну.

Софія Романська