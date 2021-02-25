Тернопільські студенти долучилися до акції «Здай кров — врятуй життя». Вони вирішили поповнити запаси крові для лікувальних закладів міста.

До благодійної акції вперше долучилася студентка ТНПУ ім. Володимира Гнатюка Сніжана Сидорук. Також свій вклад зробили досвідчені донори.

“Продовжуємо рятувати життя – здаючи кров. Дякуємо цим молодим людям за зусилля та сміливість, а головне бажання робити добро ближньому. Відбулась чергова здача крові нашими волонтерами! Приємно, що про ініціативу «Одна кров» дізнаються дедалі більше людей. Цього разу до нас долучилися студенти ТНПУ. Запрошуємо і Вас до цієї доброї справи! Будемо разом рятувати життя», – наголосив координатор проекту Роман Ничвидюк.

Проект “Одна кров” діє на Тернопільщині третій рік поспіль. Упродовж цього періоду більше сотні жителів краю пожертвували кров для хворих та постраждалих у ДТП, а також хворих, які перебувають у лікарнях.

Загалом в Україні до проекту “Одна кров” долучилося більше тисячі донорів. Їхнє число постійно збільшується. Оскільки банки крові потребують поповнення.