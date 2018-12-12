Тернопільські студенти підробляли наркодилерами

12/12/2018 Розмір тексту:

Наркобізнес через інтернет організував у Тернополі житель Миколаївської області. Чоловік налагодив мережу із продажу марихуани через так-звані “закладки”.

Собі у помічники він взяв восьмеро осіб. Усі – молоді хлопці та дівчата віком від 18 до 24 років. Деякі з них – студенти місцевих вишів, повідомляють у поліції.

За словами Михайла Димиди, начальника підрозділу протидії наркозлочинності в області, діяльність даної групи вони почали документувати ще на початку року. Пік їхньої активності припав на початок літа.

На фасадах будинків, приміщень та в інших місцях вони розміщували приховану рекламу про продаж наркотиків. Через месенджер “Telegram” “бізнесмени” приймали замовлення, а після того, як отримували підтверджуючі документи про оплату товару, вказували місця, де захований товар. Закладки були в різних частинах обласного центру – в під’їздах, підвалах, під підвіконням, між батареями, в пачках з-під цигарок та в пляшках з напоїв.

Розповсюджували вони марихуану не лише в Тернополі, але й в Хмельницькому, Вінниці, Львові, Івано-Франківську, Запоріжжі, Житомирі, Рівному, Києві, Чернівцях та Луцьку. В усіх цих обласних центрах організатор закладок також мав своїх помічників.

Серед товарів була марихуана різних сортів. Грам сировини коштував 220 гривень. За попередніми даними, помічники в місяць заробляли від своєї діяльності близько 30-50 тисяч гривень, а от організатор мав від такої незаконної справи майже сто тисяч гривень.