Сім маскувальних сіток – такий новорічний подарунок підготували тернопільські студенти-історики для українських захисників. Сітки захищатимуть від ворожого ока бійців 80-тої десантно-штурмової бригади.

Студенти ТНПУ імені Володимира Гнатюка сплели 250 квадратних метрів маскувальних сіток. Майбутні історики працювали у вільний від навчання час, – зазначає координатор акції, доцент ТНПУ Володимир Кіцак. А загалом студенти допомагають українським воїнам протягом чотирьох років.

«Це подарунок істориків Збройним Силам України. 7 маскувальних сіток або 250 квадратних метрів для 80-ї десантно-штурмової бригади вже поїхало на фронт. Наша співпраця між історичним факультетом ТНПУ ім. В. Гнатюка та 80-ю окремою десантно-штурмовою бригадою триває з весни 2015 року».

80-та десантно-штурмова бригада використовує маскувальні сітки на лінії вогню, щоб захиститися від супротивника з боку Російської Федерації, яка веде війну проти України.

Софія Романська