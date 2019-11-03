Сім маскувальних сіток передали на передову тернопільські студенти. Майбутні історики намагаються допомагати українським захисникам не словом, а ділом з 2015-го року.

Упродовж чотирьох років тернопільські студенти виготовили понад триста маскувальних сіток, – каже доцент кафедри історії України ТНПУ ім. В. Гнатюка Володимир Кіцак. Чергових сім сіток відправили на передову.

«Цього разу студенти виготовили дві білих і п’ять зелених сіток. Вони сплетені із піксельної тканини. Сітки передали 80-ій десантно-штурмовій бригаді. Також передали великі ножиці для різання 10 мм залізного дроту, який використовується під час будівництва бліндажів та вогневих точок. Така співпраця між історичним факультетом ТНПУ ім. В. Гнатюка та 80-ю окремою десантно-штурмовою бригадою триває з весни 2015 року».

Українські воїни використовують сітки на лінії вогню, щоб захиститися від супротивника.

Софія Романська