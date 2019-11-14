450 квадратних метрів маскувальних сіток передали тернопільські студенти на передову, – повідомив доцент історичного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка Володимир Кіцак. Сітки захищатимуть українських бійців від очей супротивника.

Студенти історичного факультету плетуть маскувальні сітки у вільний від навчання час. Для цього у коридорі університету спеціально встановили каркас. Хлопці та дівчата створюють маскувальні сітки білого та зелено-коричневого кольорів. Загальна площа сплетеного – 450 квадратних метрів. Як повідомив доцент кафедри історії України Володимир Кіцак, студенти разом із викладачами допомагають воїнам з 2015-го року.

«Ще один мішок сітки. Три тисячі гривень або 450 квадратних метрів маскувальних сіток. Дякую всім історикам та археологам. Відправляємо сплетені сітки на Східну Україну: у Донецьку і Луганську області. Вони допомагають нашим бійцям маскувати позиції і бойову техніку», – наголошує Володимир Кіцак.

За словами студентів, плетення сіток їм приносить неабияке задоволення. Оскільки таким чином вони долучаються до боротьби за державу в умовах російсько-української війни.

Софія Романська