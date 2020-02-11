Теплі шкарпетки передали студенти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка українським воїнам. Це чергова благодійна акція від майбутніх істориків.

Відправили бійцям на Східну Україну 50 пар теплих шкарпеток, – повідомив доцент ТНПУ Володимир Кіцак. Допомогла зв’язати їх бабуся однієї студентки. «50 пар теплих шкарпеток поїхали на Схід, у 28-у ОМБр. Щиро вдячний Уляні Костів та її бабусі. На таку зиму кращого не буває!».

Додамо, тернопільські студенти-історики регулярно допомагають українським захисникам. З 2014 року вони плетуть маскувальні сітки. Хлопці і дівчата займаються благодійною справою у вільний від навчання час. На передовій маскувальні сітки захищають наших воїнів від ворожих очей з боку Російської Федерації.

Софія Романська