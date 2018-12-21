Тернопільські студенти напекли пряників для бійців. ВІДЕО
21/12/2018 0
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Впродовж чотирьох років Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі допомагає воїнам АТО.
В переддень Святого Миколая студенти коледжу спекли 600 імбирно-медових пряників і передали їх Логістичному центру допомоги бійцям АТО, звідки гостинці поїхали на схід України. Такими подарунками студенти хочуть підбадьорити бійців і передати їм святкову атмосферу, повідомляє TV-4.
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