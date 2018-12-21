Тернопільські студенти напекли пряників для бійців. ВІДЕО

21/12/2018 Розмір тексту:

Впродовж чотирьох років Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі допомагає воїнам АТО.

В переддень Святого Миколая студенти коледжу спекли 600 імбирно-медових пряників і передали їх Логістичному центру допомоги бійцям АТО, звідки гостинці поїхали на схід України. Такими подарунками студенти хочуть підбадьорити бійців і передати їм святкову атмосферу, повідомляє TV-4.