Тернопільські студенти медичного університету наліпили вареників для воїнів бойових дій.

Благодійну акцію у цьому навчальному закладі організували вкотре. Студенти з викладачами регулярно допомагають воїнам.

Ліпити вареники відгукнулося двадцять осіб, – розповідає організаторка проекту Соломія Бандрівська. Усі необхідні продукти для вареників закупила адміністрація університету.

«Акція проходить за участі наших студентів уже не вперше. Студенти ліпили вареники, які потім відправлять у зону ООС нашим захисникам. Учасники, зайняті хорошою справою, у гарному настрої та приємній компаній, навіть не помітили як промайнув час за веселими розмовами та самим процесом виготовлення. Більше 20 людей відгукнулось на прохання допомоги. Ми вдячні Адміністрації нашого університету, яка закупила усі необхідні продукти для приготування страв: олію, яйця, спеції, пластикові відра для транспортування їжі на схід. Дуже дякуємо усім, хто взяв участь в проекті та не пошкодував свого часу», – повідомляє студентський парламент ТДМУ.

Вареники доправлять воїнам у зону бойових дій тернопільські волонтери.

Софія Романська