П’ять маскувальних сіток виготовили тернопільські студенти та передали їх військовослужбовцям 44-ої артилерійської бригади. Сітки захищатимуть воїнів у зоні бойових дій.

Майбутні історики та археологи працювали у вільний від навчання час, – зазначає координатор акції, доцент ТНПУ ім. В. Гнатюка Володимир Кіцак. А загалом студенти допомагають українським воїнам протягом шести років. «Це подарунок істориків та археологів Збройним Силам України. П’ять маскувальних сіток для 44-ї артилерійської бригади вже відправили. Наша співпраця між історичним факультетом ТНПУ ім. В. Гнатюка та військовослужбовців триває з весни 2015 року. Наші сітки захищають воїнів на полі бою».

44-та артилерійська бригада використовує маскувальні сітки на лінії вогню, щоб захиститися від супротивника з боку Російської Федерації, яка веде війну проти України.