Сім маскувальних сіток передали тернопільські студенти-історики українським бійцям у зону бойових дій. Хлопці і дівчата сплели сітки власноруч у вільний від навчання час.

Студенти історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету допомагають українським воїнам не вперше. Координує роботу з виготовлення сіток доцент, викладач ТНПУ Володимир Кіцак.

«Відправили чергових сім сіток на Маріуполь. Кажуть, що там гаряче – і снайпери, і міномети, і важка артилерія. Єдине, що з появою ПТРК «Стугна» трохи легше стало із російськими танками: бояться. А ще дівчата намалювали невелике вітання в подарунок нашим бійцям на Східному фронті. Як і раніше вдячні «Новій пошті» за оперативну роботу й допомогу у відправлені наших сіток. Дякую за роботу і підтримку».

Додамо, від 2015-го року тернопільські студенти виготовили близько трьохсот сіток. Їх використовують воїни, щоб захиститися від супротивника.

Софія Романська