Пакунки із солодощами та листи підготували для українських воїнів студентки-акушерки з Тернопільського медичного коледжу. Усе це волонтери повезли бійцям на Східну Україну.

«У 2019 році такі прояви любові та поваги до солдатів так часто не зустрінеш!», – зазначає волонтерка Христина Феціца. Ймовірно, люди вже звикли до воєнних подій або ж втомилися від них. «Студентки медики-акушери Медичного коледжу разом зі своєю викладачкою Марією Чикитою організували маленькі та, водночас, величезні за значенням радощі для наших захисників!!! Вони написали щирі листи, куди вклали частинку свого серця! Придбали солодкі подарунки! Все акуратненько вклали та передали через нас на передові позиції! Щиро дякую за те, що виховуєте студентів в дусі патріотизму та шани до України, до захисників!», – наголошує Христина.

Благодійну акцію тернопільські студенти приурочили до Міжнародного Дня Миру.

Софія Романська