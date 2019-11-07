Мобільний пункт «ТриЗуб2» волонтерської організації стоматологів поповнився ще одним прифронтовим кабінетом.

Стоматологи, серед яких і тернополяни, безкоштовно лікують зуби бійцям, використовуючи найсучасніші можливості.

Серед стоматологів волонтерів – тернополянин Андрій Біляк. Він вкотре відправився у зону бойових дій.

«Незважаючи на всякі політичні перипетії, волонтери «ТриЗуб2» продовжують вірно надавати стоматологічну допомогу нашим військовим в зоні ООС. Дякую Богу, за можливість служити військовим і за всіх колег- побратимів, які довели свою надійність», – пише стоматолог Андрій Біляк на своїй сторінці у мережі Фейсбук.

«ТриЗуб2» працює з 2016-го року. У волонтерській організації стоматологи з різних регіонів України. Чимало з них не лише працює безкоштовно у зоні бойових дій, а й жертвує власні стоматологічні матеріали. Відтак тисячі наших воїнів мають змогу отримувати якісну допомогу.

Софія Романська