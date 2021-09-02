Більше пів сотні людей долучилися до челенджу “Я можу – я допоможу”. Його організували, щоб зібрати гроші на лікування Максима Антонишина, розповіла його мати Юлія.

Жінка каже, в хлопчика спінальна м’язова атрофія, йому потрібний укол вартістю мільйон 870 тисяч доларів. Під час челенджу учасники відтискаються, знімають це на відео та перекидають гроші, повідомляє Суспільне.

До челенджу долучились гравці баскетбольного клубу “Тернопіль”. Віджимання виконали під час одного з тренувань, розповів гравець клубу Джо Фурстінгер. Каже, естафету прийняли від футболістів тернопільської «Ниви»:

“У нашої баскетбольної команди є багато своїх шанувальників, друзів, тому ми вирішили долучитись до челенджу, щоб якомога більше людей дізнались про Максима і його проблему і теж долучилися, допомогли якомога швидше зібрати гроші на лікування, адже сума немаленька. Хочемо, щоб у хлопчика все було добре в майбутньому”.

Чемпіон світу з біатлону Дмитро Підручний розповів, як дізнався про челендж:

“Волонтери, які займаються цією підтримкою і збором коштів для Максимка, звернулися, чи я можу також допомогти. Ну і звичайно, я не міг відмовити в такій ситуації, долучився і надіюся, що моє звернення залучить більше коштів і люди долучаться також. Можливо, відомі спортсмени візьмуть участь в цьому челенджі. Естафету я передав нашій землячці Олені Білосюк, тенісисту Сергію Стаховському і скелетоністу Владу Гарискевичу”.

Наразі на лікування Максима зібрали майже 35% необхідної суми, розповіла мама хлочика Юлія Антонишин. За її словами – це більше 650 тисяч доларів:

“Нам сім’я Арсенчика Бориса допомогла сумою 5 мільйонів 800 тисяч, ми очікуємо з дня на день, що сума має зайти на рахунок Максимчика. Збір піднявся, одне, що можу сказати, що активніше люди кидають, бо раніше повільніше йшло, таки челендж дає результати, збір пішов вгору”.

Зараз Максимові рік і 9 місяців, хлопчик не ходить без допомоги батьків, каже Юлія Антонишин. За її словами, укол йому потрібно зробити до 2 років:

“Саме до 2 рочків формується спинний мозок у дитини, а після 2 рочків він уже є сформований, самі розумієте, вже чекати такого ефекту, як би хотілося, ніхто не дасть такої гарантії. Потрібно зібрати їх до кінця жовтя, клініка вводить до двох рочків двох місяців, але враховуючи, що і віза, і переїзд, бо це за кордоном, для цього ще час потрібен”.

Спінальна м’язова атрофія – це спадкове захворювання, яке призводить до слабкості та атрофії м’язів, розповів дитячий невропатолог Олег Кобрин. За його словами, в Тернополі є троє дітей з таким діагнозом. Один із них, півторарічний Арсен Борис зі Скалата, в червні цьогоріч виграв у лотерею препарат для лікування спінальної м’язової атрофії. Про це повідомила мати хлопчика Надія Борис. За її словами, препарат коштував 2 мільйони 300 тисяч доларів. Батьки збирали гроші на ліки для сина з 29 січня цього року. За цей час люди зі всієї України проводили для дитини благодійні акції. Вдалося зібрати понад 33 мільйони гривень – це близько половини від необхідної суми, розповіла Надія Борис.